Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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20.04.2026 01:32:00
Defense Stock Face-Off: Lockheed Martin vs. Howmet Aerospace -- Which Is the Better Buy Right Now?
Lockheed Martin (NYSE: LMT) and Howmet Aerospace (NYSE: HWM) are at different ends of the defense market. Lockheed is a defense and aerospace conglomerate that produces everything from fighter jets to missiles to spacecraft. Howmet is smaller, focusing on specialized parts for the defense and aerospace industries.Both stocks have taken off so far this year, with their shares rising by roughly 21% to 25% this year through market close April 16, benefiting from additional defense spending tied to the conflict in Iran. Which is the better buy for investors right now? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Howmet Aerospace
|216,70
|3,44%
|Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|44 040,00
|-0,72%
|Lockheed Martin Corp.
|500,80
|-2,87%
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