Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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21.11.2026 23:05:02
Defense Stocks Fell After the Midterms. Here’s the 1 Defense Name I’d Buy Anyway -- and Why It Isn’t Lockheed Martin.
The midterm election results sent a shudder through the defense industry.
President Donald Trump is proposing a $1.5 trillion defense budget for 2027, but time is running out to pass the budget in a lame-duck Congress. Next year's Congress is likely to take a more critical look at defense spending.
RTX (NYSE:RTX) is one of only two major U.S.-based defense stocks whose shares have risen since the midterm elections. There are four reasons why RTX is the one defense stock I'd buy over Lockheed Martin (NYSE:LMT).
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