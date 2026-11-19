Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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19.11.2026 13:48:44
Defensive Sectors Beat Nasdaq 100 by 22.8 Points, but ETF Flows Tell a Mixed Story
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