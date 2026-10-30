Defiance Silver verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Defiance Silver hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at