Baloise Aktie
WKN: 853020 / ISIN: CH0012410517
|
01.12.2025 07:33:02
Definitiv grünes Licht für die Fusion von Baloise und Helvetia
Die Fusion der beiden Versicherungen kann wie geplant diese Woche vollzogen werden. Die neuen Aktien werden erstmals am kommenden Montag an der SIX Swiss Exchange gehandelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Helvetia AGmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Baloise AG (N) (Baloise Holding)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Baloise AG (N) (Baloise Holding)
|222,60
|-1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigte sich am Montag vorbörslich kaum bewegt. Der deutsche Leitindex präsentiert sich zum Wochenstart mit Abschlägen. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.