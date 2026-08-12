Definitive Healthcare präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Definitive Healthcare hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Definitive Healthcare ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 55,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 9,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 60,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at