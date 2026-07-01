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WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667

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01.07.2026 17:40:03

Definitive Übernahme der Procimmo Group AG durch die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Mot-clé supplémentaire
Definitive Übernahme der Procimmo Group AG durch die Gruppe Vaudoise Versicherungen

01.07.2026 / 17:40 CET/CEST

Lausanne, 1. Juli 2026 – Die am 18. März 2026 angekündigte Übernahme der Procimmo Group AG durch die Gruppe Vaudoise Versicherungen wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion wurde am 1. Juli 2026 nach Erfüllung aller erforderlichen Bedingungen definitiv vollzogen.

Diese strategische Transaktion entspricht dem Ziel der Gruppe Vaudoise Versicherungen, ihre Präsenz im Bereich der indirekten Immobilienanlagen weiter auszubauen und ihre Asset-Management-Aktivitäten für Dritte in der Schweiz zu stärken. Mit der Übernahme von Procimmo gewinnt die Vaudoise-Gruppe eine etablierte und leistungsfähige Plattform, die sich auf die Immobilien-Vermögensverwaltung spezialisiert hat und mit der sie eine langfristige Vision des Schweizer Marktes teilt.

Nach Abschluss der Transaktion und dem Erwerb weiterer Aktien von Minderheitsaktionären hält die Gruppe Vaudoise Versicherungen nun 97,2 % des Aktienkapitals der Procimmo Group AG. Wie bereits angekündigt, verfolgt die Gruppe Vaudoise Versicherungen das Ziel, langfristig das gesamte Aktienkapital von Procimmo zu übernehmen. Die nächsten Schritte werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Dazu gehört insbesondere eine für das zweite Halbjahr 2026 geplante Fusion, in deren Rahmen die verbleibenden Minderheitsaktionäre gegen eine Abfindung aus dem Unternehmen ausscheiden werden. Die Entschädigung beträgt CHF 9.50 pro Aktie.

Procimmo wird auch künftig als eigenständige Plattform für Immobilien-Asset-Management unter der bestehenden Geschäftsleitung weitergeführt. Die aktuelle Organisation und alle Arbeitsplätze bleiben erhalten. Damit sind die Kontinuität der Geschäftstätigkeit und die langfristige Betreuung der Anlegerinnen und Anleger gewährleistet.

Mit der Integration von Procimmo und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht die Vaudoise-Gruppe einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung ihrer Strategie. Gleichzeitig stärkt sie ihre Position und ihre Kompetenzen im Bereich der Immobilien-Vermögensverwaltung in der Schweiz.

Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch.

Pressemitteilung vom 18. März 2026

Kontakt für Medienschaffende:
Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18, pmatthey@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2026-2027 verteilt sie so CHF 40 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vaudoise Assurances
Place de Milan
1001 Lausanne
Schweiz
Telefon: 0216188080
E-Mail: info@vaudoise.ch
Internet: www.vaudoise.ch
ISIN: CH0021545667
Valorennummer: 2154566
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2357176

 
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2357176  01.07.2026 CET/CEST

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