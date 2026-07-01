Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
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01.07.2026 17:40:03
Definitive Übernahme der Procimmo Group AG durch die Gruppe Vaudoise Versicherungen
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Vaudoise Assurances
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme/Mot-clé supplémentaire
Lausanne, 1. Juli 2026 – Die am 18. März 2026 angekündigte Übernahme der Procimmo Group AG durch die Gruppe Vaudoise Versicherungen wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion wurde am 1. Juli 2026 nach Erfüllung aller erforderlichen Bedingungen definitiv vollzogen.
Diese strategische Transaktion entspricht dem Ziel der Gruppe Vaudoise Versicherungen, ihre Präsenz im Bereich der indirekten Immobilienanlagen weiter auszubauen und ihre Asset-Management-Aktivitäten für Dritte in der Schweiz zu stärken. Mit der Übernahme von Procimmo gewinnt die Vaudoise-Gruppe eine etablierte und leistungsfähige Plattform, die sich auf die Immobilien-Vermögensverwaltung spezialisiert hat und mit der sie eine langfristige Vision des Schweizer Marktes teilt.
Kontakt für Medienschaffende:
Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
|Telefon:
|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2357176
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2357176 01.07.2026 CET/CEST
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