Definium Therapeutics Aktie
WKN DE: A420P3 / ISIN: CA24477V1058
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12.08.2026 13:39:10
Definium Therapeutics Reports Positive Topline Data From Phase 3 DT120 Study, Stock Up In Pre-Market
(RTTNews) - Wednesday, Definium Therapeutics, Inc. (DFTX) announced positive topline results from Voyage, its first Phase 3 study of DT120 Orally Disintegrating Tablet or ODT 100 µg in adults with generalized anxiety disorder.
The multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study evaluated the efficacy and safety of a single 100 µg dose of DT120 ODT versus placebo in the participants. It consists of a 12-week double-blind period followed by a 40-week open-label extension, during which participants may be eligible to receive up to four additional doses of DT120 ODT based on symptom severity.
The study met its primary endpoint, demonstrating a statistically significant and clinically meaningful improvement from baseline compared with placebo, as measured by the change in HAM-A total score at Week 12. The mean baseline score in the DT120 ODT treatment group was 28.4 at study entry compared to 27.4 in the placebo group.
The company stated that the positive findings reinforce its belief that DT120 has the potential to redefine care for the millions of patients in need. Also, with Panorama topline results expected in September, it remains focused on bringing this potential treatment as quickly as possible.
In the pre-market hours, DFTX is gaining 22.22 percent, to $50.00 on the Nasdaq.
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