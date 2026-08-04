|
04.08.2026 14:37:40
Defizit in der US-Handelsbilanz gesunken
DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Juni gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 73,26 Milliarden Dollar nach revidiert 77,65 (vorläufig: 77,59) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 72,90 Milliarden Dollar gerechnet.
Die Exporte sanken zum Vormonat um 0,9 Prozent auf 314,73 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 387,989 Milliarden Dollar erreichten, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat von 1,8 Prozent.
Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com
DJG/DJN/mus/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 04, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt mit Gewinnen -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Dienstag erneut stärker. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.