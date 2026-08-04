04.08.2026 14:37:40

Defizit in der US-Handelsbilanz gesunken

DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Juni gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 73,26 Milliarden Dollar nach revidiert 77,65 (vorläufig: 77,59) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 72,90 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte sanken zum Vormonat um 0,9 Prozent auf 314,73 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 387,989 Milliarden Dollar erreichten, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat von 1,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)

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