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05.05.2026 14:35:41
Defizit in der US-Handelsbilanz steigt im März
DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im März gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 60,31 Milliarden Dollar nach revidiert 57,78 (vorläufig: 57,35) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 60,90 Milliarden Dollar gerechnet. Die Exporte stiegen zum Vormonat um 2,0 Prozent auf 320,86 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 381,165 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 2,3 Prozent.
Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com
DJG/DJN/mus/apo
(END) Dow Jones Newswires
May 05, 2026 08:36 ET (12:36 GMT)
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