Defizit in der US-Leistungsbilanz im dritten Quartal gesunken

DOW JONES--Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im dritten Quartal 2025 gefallen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug es 226,4 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 232,5 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im zweiten Quartal auf 249,2 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 251,3 Milliarden Dollar genannt worden war.

January 14, 2026 08:37 ET (13:37 GMT)