14.01.2026 14:36:45
Defizit in der US-Leistungsbilanz im dritten Quartal gesunken
DOW JONES--Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im dritten Quartal 2025 gefallen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug es 226,4 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 232,5 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im zweiten Quartal auf 249,2 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 251,3 Milliarden Dollar genannt worden war.
