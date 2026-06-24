24.06.2026 15:20:40

Defizit in der US-Leistungsbilanz im ersten Quartal gestiegen

DOW JONES--Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im ersten Quartal 2026 deutlich gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Defizit 226,8 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Passivsaldo von 210,6 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im vierten Quartal 2025 auf 221,1 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 190,7 Milliarden Dollar genannt worden war.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 09:21 ET (13:21 GMT)

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