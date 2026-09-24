24.09.2026 14:32:40

Defizit in der US-Leistungsbilanz im zweiten Quartal gestiegen

DOW JONES--Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im zweiten Quartal 2026 gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Defizit 246,0 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 255,0 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im ersten Quartal auf 212,6 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 226,8 Milliarden Dollar genannt worden war.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2026 08:32 ET (12:32 GMT)

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