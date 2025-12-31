DEFSEC Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DEFSEC Technologies veröffentlichte am 29.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,70 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEFSEC Technologies -27,090 CAD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEFSEC Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 144,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 15,780 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -188,790 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,94 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,50 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at