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15.05.2026 06:31:29
DEFSEC Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
DEFSEC Technologies hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DEFSEC Technologies ein EPS von -6,160 CAD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEFSEC Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,1 Millionen CAD im Vergleich zu 1,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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