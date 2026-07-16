BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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16.07.2026 07:46:00
Deindustrialisierung: Was der schleichende Rückzug von BASF für Ludwigshafen bedeutet
Der größte zusammenhängende Chemiestandort der Welt macht seit Jahren Verluste, BASF investiert neuerdings mehr in China als am Stammsitz. Die Stadt wird zum Inbegriff der deutschen Deindustrialisierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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