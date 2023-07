Deka Immobilien erwirbt für 560 Mio EUR 50% an Logistikportfolio

FRANKFURT (Dow Jones)--Deka Immobilien erwirbt für 560 Millionen Euro 50 Prozent der Anteile an einem deutschen Logistikimmobilien-Portfolio, das einen Gesamtwert von 1,12 Milliarden Euro hat. Wie Deka mitteilte handelt es sich um ein Paket aus voll vermieteten Bestandsgebäuden und Projektentwicklungen an fünf Standorten in Deutschland, mit Baujahren ab 2021 bzw Projektfertigstellung bis 2024. Verkäufer und künftiger 50:50 Joint-Venture-Partner an den fünf Objektgesellschaften ist den Angaben zufolge die VGP NV mit Sitz in Antwerpen, ein auf Logistikimmobilien spezialisierter Projektentwickler und Bestandshalter. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet worden.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Behörden.

Die Immobilien in Berlin, Laatzen und Magdeburg sind für den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa bestimmt. Die Liegenschaften in Göttingen und Gießen sollen in das Portfolio des Offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect eingebracht werden.

Mieter sind unter anderem die Rieck Logistik-Gruppe, der internationale Logistikdienstleister Rhenus, MediaMarktSaturn und Zalando.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2023 03:57 ET (07:57 GMT)