Dekabank: Investitionen und Lager könnten deutsches BIP gestützt haben

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Dekabank-Volkswirt Andreas Scheuerle erwartet, dass das Statistische Bundesamts (Destatis) den in erster Schätzung gemeldeten Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vierten Quartal von 0,7 Prozent in der nächsten Woche bestätigen wird. "Ich fand das vierte Quartal überraschend schwach, ganz so schlecht waren die Daten gar nicht", sagt Scheuerle.

Allerdings müsse schon etwas sehr Gravierendes passieren, ehe Destatis zeitnah mit einer Revision komme. "Ich habe das Gefühl, dass sich die Statistiker ein bisschen an die Aussage aus der Pressekonferenz gebunden fühlen", sagte Scheuerle mit Bezug auf die informelle BIP-Schätzung von Mitte Januar. Revisionen zu einem späteren Zeitpunkt seien aber nicht auszuschließen. Das BIP des vierten Quartals 2020 ist mehrfach nach oben revidiert worden.

Der Dekabank-Ökonom geht davon aus, dass zwei Verwendungskomponenten des BIP einen positiven Beitrag zur saisonbereinigten Quartalsrate beigetragen haben könnten: Die Ausrüstungsinvestitionen und die Lagerbestände. Negative Beiträge erwartet er dagegen pandemiebedingt vom privaten Konsum, von den Bauinvestitionen und den Nettoexporten.

Destatis veröffentlicht die detaillierten BIP-Daten am 25. Februar.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2022 06:44 ET (11:44 GMT)