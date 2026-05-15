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15.05.2026 16:16:38
Deko-Händler Depot stellt erneut Insolvenzantrag
ASCHAFFENBURG (dpa-AFX) - Die Deko-Kette Depot ist erneut in finanzielle Schieflage geraten. Das Handelsunternehmen GDC Deutschland GmbH hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Aschaffenburg gestellt. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur.
Die vorläufige Eigenverwaltung ist demnach bereits angeordnet worden. Zum vorläufigen Sachwalter wurde der Rechtsanwalt Thomas Rittmeister aus Frankfurt bestellt. Die "Lebensmittelzeitung" hatte zuvor berichtet.
Depot hatte 2024 bereits Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Daraufhin waren deutschlandweit zahlreiche Filialen geschlossen worden. Aktuell hat die Kette noch mehr als 150 Geschäfte. Zur Zahl der Beschäftigten macht das Unternehmen keine Angaben. Firmensitz ist im unterfränkischen Großostheim in Bayern./cr/DP/nas
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