24.09.2026 06:31:28

Dekpol: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dekpol lud am 21.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dekpol ein EPS von 4,03 PLN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,18 Prozent auf 366,4 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Dekpol 503,1 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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