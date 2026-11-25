Dekpol präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 PLN. Im Vorjahresviertel waren 1,54 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,77 Prozent zurück. Hier wurden 352,8 Millionen PLN gegenüber 418,9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at