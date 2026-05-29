Dekpol vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dekpol lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,58 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,64 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23,14 Prozent auf 263,7 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 343,0 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at