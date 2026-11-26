STUTTGART (dpa-AFX) - Der Prüfkonzern Dekra hat trotz Wirtschaftskrise 2026 zugelegt. Das in Stuttgart ansässige Unternehmen erwartet für das zu Ende gehende Jahr ein Plus beim Umsatz von rund fünf Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, wie Vorstandschef Stan Zurkiewicz mitteilte. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben anspruchsvoll." Angaben zum Ergebnis wurden keine gemacht.

Dekra ist vielen Autofahrern vor allem von der Hauptuntersuchung bekannt. Mit 34 Millionen Fahrzeugprüfungen weltweit ist das Unternehmen eigenen Angaben zufolge in diesem Bereich Weltmarktführer. Die Sachverständigenorganisation wurde vor etwas mehr als 100 Jahren gegründet - mit dem Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr durch Fahrzeugüberprüfungen zu gewährleisten. Der Vorstandschef sagte, man stärke sein etabliertes Geschäft und baue seine Präsenz gezielt dort aus, wo man langfristig besonderes Potenzial sehe. Gleichzeitig investiere man in neue Kompetenzen für die Technologien von morgen.

Cybersicherheit und KI gewinnen an Bedeutung

Heute versteht sich das Unternehmen als weltweit größte Expertenorganisation in den Bereichen Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. Wichtiger werden aber neben klassischen Aufgaben Zukunftsfelder wie beispielsweise Prüfung und Zertifizierung von funktionaler Sicherheit, Cybersicherheit und KI in einem Paket. Ziel sei es, Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Technologien sicher und vertrauenswürdig einzusetzen, teilte der Vorstandschef weiter mit. So erhielten die Schwaben eigenen Angaben zufolge die weltweit erste Akkreditierung als Zertifizierungsstelle für biometrische KI-Systeme gemäß den Anforderungen des EU AI Act.

Im Vorjahr hatte der Umsatz um 3,4 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro zugelegt. Das bereinigte Betriebsergebnis nahm um 3,3 Prozent auf rund 275 Millionen Euro zu. Der Gewinn ging unter dem Strich um 74 Prozent auf 37,6 Millionen Euro zurück. Als Grund wurden Sondereffekte und Sonderabschreibungen genannt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Umsatz bis 2030 auf rund 6 Milliarden Euro zu steigern./ols/DP/zb