Dékuple : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Bilan semestriel du contrat de liquidité

entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF



Paris, le 10 juillet 2024 (17h45) - Au titre du contrat de liquidité confié par DÉKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2024 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

3.265 titres

122.583,56 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

6.542 titres

60.966,5 euros

Sur la période du 01/01/2024 au 30/06/2024 ont été exécutées :

509 Transactions à l'achat

573 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

11.496 titres et 392.243,4 euros à l'achat

12.225 titres et 415.868,2 euros à la vente

ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 509 11496 392243,4 573 12225 415868,2 02/01/2024 7 101 2949,3 3 51 1494,3 03/01/2024 3 101 2939,3 1 1 29,3 04/01/2024 3 101 2898,8 1 1 28,8 05/01/2024 4 51 1458,7 8 151 4348,7 08/01/2024 3 101 2899 1 1 29 09/01/2024 5 84 2416,4 8 241 7001 10/01/2024 1 1 28,7 1 1 28,7 11/01/2024 2 61 1744,8 1 1 28,8 12/01/2024 3 61 1744,6 3 61 1756,6 15/01/2024 2 22 624,9 1 1 28,5 16/01/2024 1 1 28,6 2 61 1744,6 17/01/2024 1 1 28,8 2 61 1768,8 18/01/2024 1 1 29,2 4 121 3545,2 19/01/2024 4 126 3692,7 0 0 0 22/01/2024 5 121 3521,1 2 61 1787,1 23/01/2024 1 1 29,3 1 1 29,3 24/01/2024 1 1 29,4 2 61 1811,4 25/01/2024 2 61 1799,4 3 63 1870,8 26/01/2024 1 1 29,5 5 121 3581,5 29/01/2024 1 1 29,5 6 121 3605,5 30/01/2024 1 1 29,8 4 127 3836,8 31/01/2024 2 3 91,6 2 46 1412,1 01/02/2024 1 1 30,7 5 91 2802,7 02/02/2024 3 46 1418 2 46 1430,2 05/02/2024 11 451 13391 1 1 30,5 06/02/2024 1 1 29,2 8 136 4025,2 07/02/2024 1 1 29,7 1 1 29,7 08/02/2024 1 1 29,9 6 139 4198,7 09/02/2024 2 46 1398,5 2 43 1315,7 12/02/2024 0 0 0 4 90 2763 13/02/2024 4 124 3796,9 3 46 1425,7 14/02/2024 1 1 30,4 3 24 734,2 15/02/2024 2 46 1407,6 4 84 2594,6 16/02/2024 8 263 8025,7 5 166 5127,7 19/02/2024 1 1 30,1 5 46 1393,6 20/02/2024 1 1 30,1 2 46 1393,6 21/02/2024 3 36 1090,9 4 86 2630,9 22/02/2024 7 251 7640,6 7 107 3318,8 23/02/2024 5 71 2245,3 9 181 5719,3 26/02/2024 21 476 14676,9 1 1 31,9 27/02/2024 4 46 1366,4 3 46 1375,4 28/02/2024 4 91 2666,5 1 1 29,5 29/02/2024 15 450 12640,5 1 1 29 01/03/2024 3 91 2421,9 4 136 3722,4 04/03/2024 4 91 2566 5 181 5140 05/03/2024 3 74 2096,1 2 37 1065,3 06/03/2024 4 91 2602,4 3 91 2620,4 07/03/2024 3 16 451,5 1 1 28,5 08/03/2024 1 1 28,3 3 46 1306,3 11/03/2024 1 1 28,3 1 1 28,3 12/03/2024 4 91 2543,5 1 1 28 13/03/2024 1 1 28 2 46 1292,5 14/03/2024 1 1 28 3 46 1292,5 15/03/2024 1 1 28,1 3 91 2584,1 18/03/2024 1 1 28,5 6 181 5248,5 19/03/2024 4 86 2503,4 3 89 2625,2 20/03/2024 1 1 29,5 1 1 29,5 21/03/2024 1 1 29,7 2 44 1306,8 22/03/2024 4 46 1348 2 46 1357 25/03/2024 1 1 30 7 791 23590 26/03/2024 1 1 29,9 2 46 1379,9 27/03/2024 3 50 1509,8 6 136 4133,4 28/03/2024 2 5 150,2 1 1 30,2 02/04/2024 1 1 30,9 17 556 17573,4 03/04/2024 9 276 9021,8 14 296 9912,8 04/04/2024 5 136 4388,2 3 91 2966,2 05/04/2024 2 46 1490,5 1 1 32,5 08/04/2024 4 136 4361,4 6 136 4397,4 09/04/2024 1 1 32,4 1 1 32,4 10/04/2024 1 1 32,6 16 271 9050,6 11/04/2024 6 91 3066,8 1 1 33,8 12/04/2024 4 46 1561,9 12 261 9051,1 15/04/2024 4 47 1635,6 8 136 4813,8 16/04/2024 4 73 2578,8 1 1 35,4 17/04/2024 2 46 1610,2 2 46 1619,2 18/04/2024 1 1 35,2 1 1 35,2 19/04/2024 7 136 4723,8 5 41 1426,8 22/04/2024 5 151 5275,6 11 159 5586,1 23/04/2024 1 1 36 12 406 14706 24/04/2024 2 46 1688,4 2 46 1697,4 25/04/2024 3 46 1688,1 7 136 5009,1 26/04/2024 4 91 3339,9 1 1 36,9 29/04/2024 2 46 1738,8 21 460 17542,8 30/04/2024 7 136 5222,4 8 138 5372,8 02/05/2024 16 493 19075,6 14 295 11585,8 03/05/2024 8 318 11823 3 56 2078,4 06/05/2024 3 125 4620 5 135 5031 07/05/2024 4 70 2562 1 1 37,4 08/05/2024 1 1 36,4 1 1 36,4 09/05/2024 4 106 3788,4 3 36 1289,4 10/05/2024 4 57 2093,6 10 235 8682,6 13/05/2024 8 199 7573,4 15 368 14144,2 14/05/2024 5 81 3023,5 3 43 1611,4 15/05/2024 4 71 2641,4 2 36 1353,4 16/05/2024 7 89 3372,1 11 268 10171,9 17/05/2024 6 115 4326 0 0 0 20/05/2024 4 36 1339,6 5 36 1353,6 21/05/2024 3 46 1697,6 2 2 74,2 22/05/2024 1 1 37,1 8 149 5592,3 23/05/2024 4 94 3534 5 47 1777 24/05/2024 2 46 1729,4 7 242 9205 27/05/2024 5 136 5263,1 21 451 17701,1 28/05/2024 9 226 8850,2 7 136 5384,8 29/05/2024 3 46 1812,7 11 271 10866,7 30/05/2024 1 36 1440 2 45 1836 31/05/2024 2 45 1800 3 12 487,2 03/06/2024 0 0 0 7 135 5508 04/06/2024 0 0 0 8 230 9571 05/06/2024 0 0 0 13 130 5486 06/06/2024 0 0 0 3 15 634,5 11/06/2024 21 675 26491,5 0 0 0 12/06/2024 20 540 20884,5 2 20 794 13/06/2024 8 226 8656,6 1 1 39,1 14/06/2024 24 721 25830,7 1 1 36,7 17/06/2024 17 406 13782,1 4 48 1660,5 18/06/2024 3 90 3087 15 448 15658,6 19/06/2024 14 271 9562,2 1 1 35,7 20/06/2024 2 2 69,8 4 7 246,2 21/06/2024 6 131 4560,2 1 1 35,2 24/06/2024 1 1 34,7 18 294 10452,3 25/06/2024 3 46 1667,1 5 91 3321,3 26/06/2024 6 91 3312,5 2 2 73,2 27/06/2024 2 45 1624,5 1 1 36,7 28/06/2024 9 202 7182,2 2 2 72,2

