Del Monte Pacific Aktie
ISIN: US2452261058
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25.06.2026 14:27:16
Del Monte Pacific back in the black, but remains in net capital deficit of US$589 million
It posts US$10 million Q4 profit but collapse of US unit leaves current liabilities exceeding current assets by US$787 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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