Del Monte Pacific Aktie

Del Monte Pacific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US2452261058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.06.2026 14:27:16

Del Monte Pacific back in the black, but remains in net capital deficit of US$589 million

It posts US$10 million Q4 profit but collapse of US unit leaves current liabilities exceeding current assets by US$787 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Del Monte Pacific Ltd. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.