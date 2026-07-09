Del Monte Pacific Aktie
ISIN: US2452261058
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09.07.2026 05:29:39
Del Monte Pacific defends solvency after SGX flags US$787 million deficit
The dual-listed canned food producer says its operating business remains ‘fundamentally sound’Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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