Del Monte Pacific gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Del Monte Pacific hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,01 SGD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Del Monte Pacific -0,030 SGD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 314,8 Millionen SGD – das entspricht einem Minus von 64,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 894,6 Millionen SGD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at