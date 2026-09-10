Del Monte Pacific präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Del Monte Pacific veröffentlichte am 09.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Del Monte Pacific im vergangenen Quartal 285,4 Millionen SGD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Del Monte Pacific 262,0 Millionen SGD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at