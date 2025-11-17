Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
|
17.11.2025 01:49:26
Del Monte Pacific Q2 net profit jumps six times to US$16.8 million; shares touch two-month high
The improvements reflect strong operational efficiency and market demand, says the dual-listed groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q2 Holdings Incmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Q2 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Q2 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)