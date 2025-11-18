Del Monte Pacific: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Del Monte Pacific hat sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 95,57 Prozent auf 40,2 Millionen SGD. Im Vorjahresviertel hatte Del Monte Pacific 907,4 Millionen SGD umgesetzt.

