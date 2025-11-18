|
18.11.2025 06:31:28
Del Monte Pacific: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Del Monte Pacific hat sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 95,57 Prozent auf 40,2 Millionen SGD. Im Vorjahresviertel hatte Del Monte Pacific 907,4 Millionen SGD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!