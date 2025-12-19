Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
19.12.2025 22:44:36
Delaware high court reinstates Musk’s $56bn Tesla pay package
Justices find revocation of remuneration was inappropriate and left electric car chief uncompensated for his workWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!