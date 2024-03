Delcath Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Delcath Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.03.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,480 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Delcath Systems ein EPS von -0,860 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Delcath Systems in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Delcath Systems vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,940 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 24,26 Prozent auf 2,72 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,06 Millionen USD gelegen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 3,014 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 2,07 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at