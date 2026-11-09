Delcath Systems Aktie
WKN DE: A2AP0C / ISIN: US24661P5008
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09.11.2026 14:10:04
Delcath Systems Inc. Q3 Income Rises
(RTTNews) - Delcath Systems Inc. (DCTH) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $6.95 million, or $0.17 per share. This compares with $0.830 million, or $0.02 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 70.7% to $35.10 million from $20.56 million last year.
Delcath Systems Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.95 Mln. vs. $0.830 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.02 last year. -Revenue: $35.10 Mln vs. $20.56 Mln last year.
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