Delegationen der USA und Iran am Verhandlungsort in Genf

GENF (dpa-AFX) - Die Delegationen aus den USA und dem Iran sind am Ort einer entscheidenden Verhandlungsrunde in Genf eingetroffen. Wie iranische Medien übereinstimmend berichteten, fuhren Konvois der US-amerikanischen und iranischen Seite auf das Gelände der Residenz des Golfstaats Oman. Der Oman ist erneut Vermittler. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna haben die Gespräche um 10.00 Uhr begonnen.

Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Am Mittwoch übermittelte der Iran einen ersten Entwurf für ein neues Abkommen.

Auch der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, ist in die Gespräche involviert. Bilder iranischer Medien zeigten ihn am Donnerstagmorgen bei einem Treffen mit dem Vermittler, Omans Außenminister Badr al-Bussaidi./arb/DP/stk

