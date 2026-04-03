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03.04.2026 06:31:29
Delek Automotive gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Delek Automotive ließ sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Delek Automotive die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,79 ILS. Im Vorjahresquartal hatten 0,530 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden ILS – das entspricht einem Zuwachs von 15,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,21 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,130 ILS. Im Vorjahr hatten 1,66 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,90 Prozent auf 6,20 Milliarden ILS. Im Vorjahr hatte Delek Automotive 6,39 Milliarden ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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