Delek Drilling LP Units LP: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Delek Drilling LP Units LP präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Delek Drilling LP Units LP ein EPS von 0,380 ILS je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Delek Drilling LP Units LP mit einem Umsatz von insgesamt 709,3 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 839,3 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 15,49 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatte Delek Drilling LP Units LP ein EPS von 1,65 ILS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,02 Prozent auf 2,99 Milliarden ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,60 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,358 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 873,89 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at