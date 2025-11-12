Delek Drilling LP Units LP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Delek Drilling LP Units LP hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,37 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Delek Drilling LP Units LP 0,470 ILS je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 803,2 Millionen ILS in den Büchern – ein Minus von 19,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delek Drilling LP Units LP 993,6 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at