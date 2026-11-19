Delek Drilling LP Units LP lud am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 ILS, nach 0,370 ILS im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Delek Drilling LP Units LP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 937,2 Millionen ILS im Vergleich zu 803,2 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at