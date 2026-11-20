Delek Group lud am 18.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,82 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 779,3 Millionen USD – ein Plus von 36,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delek Group 571,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at