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22.05.2026 06:31:29
Delek Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Delek Group hat am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,50 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 ILS erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 1,96 Milliarden ILS in den Büchern – ein Minus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delek Group 3,85 Milliarden ILS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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