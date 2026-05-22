Delek Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Delek Group stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,08 USD. Im letzten Jahr hatte Delek Group einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,07 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 628,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at