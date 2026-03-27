Delek Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Delek Group veröffentlichte am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,85 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,07 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,92 Milliarden ILS in den Büchern – ein Minus von 50,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delek Group 3,89 Milliarden ILS erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 177,90 ILS. Im Vorjahr hatte Delek Group 76,00 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,97 Milliarden ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 11,96 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at