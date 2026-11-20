Delek Group lud am 18.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Delek Group 16,20 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,35 Milliarden ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,92 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at