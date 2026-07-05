BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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05.07.2026 20:27:01
Delek Insider Dumps 4,909 Shares after a Blockbuster Year — is it time to sell?
Vicky Sutil, Director at Delek US Holdings (NYSE:DK), reported the sale of 4,909 shares of common stock in multiple open-market transactions on May 29, 2026 and June 1, 2026, valued at approximately $224,000 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($45.62); post-transaction value based on June 1, 2026 market close ($45.96).* 1-year price change calculated as of July 2, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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