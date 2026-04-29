Delek Logistics Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A1J7X0 / ISIN: US24664T1034
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29.04.2026 12:48:03
Delek Logistics Partners LP Announces Retreat In Q1 Income
(RTTNews) - Delek Logistics Partners LP (DKL) revealed a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $32.52 million, or $0.60 per share. This compares with $39.03 million, or $0.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 19.0% to $297.47 million from $249.93 million last year.
Delek Logistics Partners LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $32.52 Mln. vs. $39.03 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.73 last year. -Revenue: $297.47 Mln vs. $249.93 Mln last year.
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