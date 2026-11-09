09.11.2026 06:31:29

Delek Logistics Partners LP Partnership Units informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Delek Logistics Partners LP Partnership Units präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0,85 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,850 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 372,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Delek Logistics Partners LP Partnership Units einen Umsatz von 261,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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