Delek Logistics Partners LP Partnership Units: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Delek Logistics Partners LP Partnership Units äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,730 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 297,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 249,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at