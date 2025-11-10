Delek Logistics Partners LP Partnership Units stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Delek Logistics Partners LP Partnership Units veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,710 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 261,3 Millionen USD gegenüber 214,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at