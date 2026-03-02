Delek Logistics Partners LP Partnership Units verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Delek Logistics Partners LP Partnership Units hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 255,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 209,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,01 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 940,64 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at