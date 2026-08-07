Delek Logistics Partners LP Partnership Units zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Delek Logistics Partners LP Partnership Units hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Delek Logistics Partners LP Partnership Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,830 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Delek Logistics Partners LP Partnership Units mit einem Umsatz von insgesamt 384,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 246,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 56,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at